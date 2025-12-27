2025年、SNSを通して、自身の妊娠や出産、出自について思いを綴った投稿が、たくさん発信されました。13歳で妊娠して14歳で母となった女性、アメリカで卵子提供を受ける「体外受精」を受けた両親への思い、出産直後に心肺停止に陥る事態に見舞われた女性…。「さまざまな妊娠・出産の形」を紹介します。【写真】14才で出産…親子の成長記録両親に見つかった時にはもう臨月福井県在住のゆかさん（37）は、TikTok名・リアル14才の母