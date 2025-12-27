あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座あなたの言葉に特別な力が宿り、人の心を温めることができる日。「大丈夫？」や「お疲れさま」といった何気ない一言が、相手を励ますきっかけになるかもしれません。あなたのその優しい言葉は、きっと巡り巡って、あなた自身にも癒やしとして返ってくるはずです。★第2