年末年始の帰省や旅行で悩みがちなのが「お土産選び」。定番のお菓子は外したくないけれど、せっかくなら“ちょっと特別”な一品も選びたい。そんな人も多いのではないだろうか。今回は新潟駅構内の土産店6店舗を徹底取材。定番土産から、店員が勧める“イチ押し商品”、さらに人気土産が売れ続ける理由や裏側まで紹介する。 ■全国の“ハッピーターン”が一堂に！ 新潟を代表する米菓「ハッピーター