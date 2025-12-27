１７日に７７歳で死去した脚本家の内館牧子さんは大の好角家としても知られ、２０００年から１０年近く、女性初となる横綱審議委員会（横審）委員を務めた。就任の際には「４歳から大相撲を見ていた。追いかけギャルが横審の委員になってしまった」と照れていたが、男性中心の社会である相撲界に対し女性の視点からも様々な提言を行った。特に品格面で度々騒動を起こした横綱朝青龍に対しては厳しく「物言い」をつけることも多