●『にこたま』で人生の選択に向き合う役 映画で俳優デビュー、そしてテレビドラマデビューを飾ったNHK連続テレビ小説『どんど晴れ』から20年弱。テレビに映画に舞台にと、活躍を続けている比嘉愛未の最新出演ドラマが『にこたま』(FODとPrime Videoで26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話配信)だ。話題を集めた配信ドラマ『1122 いいふうふ』の原作者・渡辺ペコ氏による同名原作コミックのドラマ化であり、恋人、結婚、家族とい