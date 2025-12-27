朝方に利回り低下も、続かず＝米国債概況 NY朝は米債の買い（利回りの低下）が目立った。ベンチマークとなる１０年債利回りはロンドン市場での休場前後の４．１５%から４．１１%割れまで下げる場面が見られた。その後一転して４．１４%台を付けるなど、利回り低下が続かず、利回り低下で下げたドルが買い戻しされるなどの動きを見せた。３０年債利回りがプラス圏（価格が低下）で引けるなど、長期の売りが少し優勢。