高市早苗首相は所信表明演説で、幕末の思想家・吉田松陰の漢詩を引用した。「事を論ずるには、当に己れの地、己れの身より見を起こすべし、乃ち着実と為す」というもので、「天下国家のことを論じるには、当然自分が暮らしている場所と、自分の立場から考え始めるべきである。それが着実な進め方である」（松陰神社［山口県萩市］の公式ホームページより）という意味だ。【吉田松陰の実際の写真】29歳で処刑された吉田松陰は相当