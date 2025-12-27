イスラエルのネタニヤフ首相＝22日、エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム、ナイロビ共同】イスラエル政府は26日、アフリカ東部ソマリランドの国家承認を発表した。双方が共同宣言に署名した。国連加盟国によるソマリランドの国家承認は初めて。ソマリランドは1991年にソマリアから一方的に独立を宣言し、国際的には国家として承認されていない。ソマリアに加え、周辺のアラブ、イスラム諸国が非難を表明した。トランプ米