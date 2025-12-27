Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤¬¡¢12·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï"ËõÃã¤Å¤¯¤·"¡£¿Íµ¤¤ÎËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª¤Î¥é¥Æ¤ä¿·´¶³Ð¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤Þ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ËõÃã¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ï... ¶ÌÏªÆþ¤ê¤ÎËõÃã¤ò»È¤Ã