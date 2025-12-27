本日12月27日（土）、『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の“海外プロジェクト第6弾”、「沈みゆく世界遺産・ヴェネツィアの光と影3時間半SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年、奇跡の世界遺産・ポンペイに特別潜入した“世界遺産博士ちゃん”山本・リシャール登眞くんと、“世界遺産好きすぎ俳優”の杏が再タッグ。2人が水の都・ヴェネツィアを訪れ、その”光と影”を緊急視察する。ス