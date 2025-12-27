2025年12月26日から26年1月9日まで、JR東京駅構内の「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」で、新年を祝うフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」が開催しています。26年の干支「午（うま）」をテーマに、パワーあふれる馬力グルメが登場。年末年始の帰省時にも楽しめるグルメが勢ぞろいしています。ウマウマな馬力グルメが大集合！●馬力馬刺し（2倍盛り）赤身の馬刺しを通常の2倍盛りで提供する、スタミナ満点の一皿。さっぱりとした味