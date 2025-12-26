生活習慣病は初期の段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことが多く、放置すると深刻な健康リスクにつながる可能性があります。そこで、生活習慣病のリスクについて、「そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院」の薗田憲司先生に解説してもらいました。 監修医師：薗田 憲司（そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院） 日本医科大学卒業後、東京臨海病院初期研修、