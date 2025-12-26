尖圭コンジローマは性病の1種で、性器に特徴的なイボがあらわれます。 性病の中では比較的重い症状が出にくい病気ですが、放置すると周囲の方を危険にさらしたり、自身・パートナーの不妊の原因になったりすることもあります。 自分やパートナーを守るには、正しい予防知識を持ち、症状があらわれた場合はすぐに病院を受診することが大切です。 本記事では、尖圭コンジローマの受診の目安