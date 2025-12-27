高市政権下、ふるさと納税の規制強化が続きそうだ。そこで本記事では、まず「絶対にやってはいけない返礼品の選び方」を指南。次に、今の時期こそ狙いたいおすすめの返礼品を5つ紹介する。最後に、ポイント付与廃止後も使える「とっておきの裏技」を伝授しよう。（ライター前林広樹）ポイント禁止に続き税控除に上限高市政権で規制強化か2025年も残り1週間を切った。ふるさと納税の年末駆け込みを急ぐ人もいるはずだ。今年は