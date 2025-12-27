■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり反発、5万円大台を回復 2.週初は大幅高スタート、米ハイテク株高受け 3.その後小動き続く、クリスマスで海外勢不在 4.プライム売買代金3兆円割れ、今年最低を記録 5.26日は権利付き最終売買日、配当狙いの動きも ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1243円(2.51％)高の5万0750円と、2週ぶりに上昇した。 今週は年の瀬が迫るなか