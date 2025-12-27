2025年12月25日、香港メディア香港01は、中国で「小骨のない食用魚」の開発に成功し、来年にも食卓に上る見込みだと報じた。記事は中国メディア・光明網の報道を引用し、中国科学院の桂建芳（グイ・ジエンファン）氏がこのほど、中国国内で「小骨のない魚」の育種技術が大きな進展を遂げたことを明らかにしたと紹介。すでに一部淡水魚の品種で育成に成功し、フナなどの一般的な魚種でも研究が着実に進んでいると伝えた。そして、