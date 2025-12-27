東北地方を中心にクマによる人身被害が深刻化する中、千葉県は本州で唯一、クマが生息していない。過去の生息情報もない。クマがいる近隣都県の山林と県境の間には広大な市街地が広がっており、クマが県内に来にくい状況にあることなど、様々な理由が考えられる。（岡田優人）「千葉にクマはいません。今後入ってくる可能性も低い」。県立中央博物館（千葉市中央区）の研究員・下稲葉さやかさん（４５）はこう指摘する。下稲葉