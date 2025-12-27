株価式バー「SixthSense」でドリンクを作る「ゴン」さん。モニターには変動する料金が表示されている＝2025年11月、福井市福井駅からほど近い福井市中心部に開店したバーが人気を呼んでいる。「株価式バー」という一風変わった料金システムを取り入れており、客のドリンクの注文数に応じて変動する。店長の順将修さん（24）は「気軽に来店でき、誰にとってもアットホームな場所にしたい」と意気込む。（共同通信＝中野湧大）