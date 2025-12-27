年末年始の連休で、帰省や旅行など遠出を予定している人も多いと思いますが、過去には年末年始のタイミングで記録的な大雪に見舞われ、交通機関が大きく乱れた年もありました。■過去には年末年始に記録的大雪で大きな影響も年末年始の連休で、帰省や旅行など遠出を予定している人も多いと思いますが、過去にはこのタイミングで記録的な大雪に見舞われた年もありました。2020年12月31日から2021年1月1日には“年越し寒波”の影響で