春に現れた猫ちゃん…そのまま夏も居座り…。ボロボロだった姿から保護までの様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は400万回以上表示され「優しい人に出会えてよかったね、飼い主さんもネコちゃんもみんな幸せになれ」「通われてヘルプ出されちゃったらもう無視できないよなあ…わかる」とのコメントが寄せられていました。 【写真：春に現れ、庭に居座るようになった『ボロボロの野良猫』……秋になると？→『まさかの展開』】