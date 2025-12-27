2017年のFC東京は大きな期待を背負っていた現役時代、FC東京で長年にわたり活躍した元日本代表MF石川直宏氏。ベテランに突入した2015年、遠征先のドイツで全治8か月の大怪我を負った。思うように回復が進まない日々の中、自身の選手生命を懸けて、愛するクラブの危機を救おうと誓った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎／全7回の6回目）◇◇◇2015年夏。FC東京が中断期間を利用して行ったドイツ遠