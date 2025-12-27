大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の曲順が２６日、同局より発表され、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が最終歌唱者を務めることが決まった。３度目の紅白で初の大トリとなる。２０１８年の紅白で、特別企画のサザンオールスターズが大トリを務めた嵐の後に最終歌唱者を務めた例があるが、ロックバンドが大トリを務めるのは初めて。ミセスは「ＧＯＯＤＤＡＹ」を歌唱することがすでに