ＤｅＮＡの梶原昂希外野手（２６）が２６日、ビールＣＭ出演を目標に活躍を誓った。今季は森敬と制汗シートの広告に出演。今後について聞かれ「去年日本一になった後に（当時コーチの）石井琢朗さんが『おつかれ生です』でビールのＣＭを獲得されていて。僕も」とニヤリだ。昨季は９１試合に出場し、日本一に貢献したが、今季は６１試合で、打率２割４分５厘、２本塁打、１０打点。「打席に入る前に迷いが多かった」とし、夏