米大リーグ公式サイトは２６日（日本時間２７日）、各球団の今季最長弾を放った打者の一覧を掲載した。今季のＭＬＢ最長弾となったのは、アスレチックスのニック・カーツが放った９月１３日のレッズ戦での４９３フィート（１５０・２メートル）の特大満塁弾だった。ドジャースでは大谷翔平投手（３１）が“選出”された。１０月１７日（日本時間１８日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦での飛距離４６９フィート