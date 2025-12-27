元乃木坂46与田祐希（25）が26日、都内で、ナレーションを担当した「映画HAWKS SP！RIT−273日の記憶−」公開初日記念舞台あいさつに、サプライズで出席した。温かい拍手で迎えられると「どういう空気になるか不安だったけどほっとした」と胸をなで下ろし、「ホークスファンは温かい」と感謝。「選手の苦悩や努力、おちゃめな部分もあって、野球ファン以外でも心が動き、ささるような作品なので、ぜひ楽しんでください」とアピール