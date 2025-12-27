大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の曲順が26日、同局から発表され、Mrs. GREEN APPLEが初の大トリを務めることが決まった。3年連続3度目の紅白出場で大役を任された。出場バンドが大トリを務めるのは番組史上初。「Everything」「アイノカタチ」を歌う紅組トリのMISIAの後に登場し、今年9月リリースの「GOOD DAY」を歌い番組を締めくくる。今年はデビュー10周年。6カ月連続リリースを実施し、史上初めて累計スト