TBSの田村真子アナウンサー（29）が26日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演し結婚を発表した。同日にインスタグラムも更新。「お世話になっている皆さま私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります」とつづった。田村アナは18年入社。オリコン「好きな女性アナウンサーランキング」で24、25年と連続で1位を獲