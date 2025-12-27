マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が26日、都内で、第22回全国小学生「未来」をつくるコンクール表彰式に出席した。本年度のアンバサダーを務め、特別審査員を担当した「未来クリエイター」部門大賞は古家碧人さんが受賞。「とんでもないぶっ飛び方だけど、最後まで読むと意味が分かる。ストーリー性が好き」と評価した。来場者には「ごちゃごちゃ言わずにスクワットをしておけ！」と訴えた。