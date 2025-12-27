ロシア入りしている自民党の鈴木宗男参議院議員は26日、北方領土の元島民による墓参りの再開などをロシア側に要望しました。一方で、ウクライナでの停戦なしには難しいとする認識も示しました。鈴木宗男議員は26日、ロシア上院のコサチョフ副議長らと会談しました。コサチョフ副議長からは、「日本の議員との対話を再開する用意がある」との発言があり、鈴木議員は、議員交流の一環で、来年再びモスクワを訪問する意向を示したとい