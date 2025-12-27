LIL LEAGUEら「NEO EXILE」世代の4組が26日、千葉・ららアリーナ東京ベイでスペシャルライブを開催した。一夜限りの特別なステージに、1万人のファンが酔いしれた。総勢27人による迫力のパフォーマンスでアリーナを魅了した。「24WORLD」を27人で披露し幕を開けると、「Jettin’」「Frozen Butterfly」など各グループの代表曲をコラボパフォーマンスし、序盤から会場の熱を高めた。さらにKID PHENOMENONが新曲「クロスロード」を初