白髪を生かしたスタイルをインスタグラムで発信している人気インフルエンサーの姫さん（52）。姫さんが白髪になったのは20代のころ。職場でいじめを受けてパニック障害と不安障害を発症し、苦しんでいたときのことでした。 【写真】衝撃的「本当に52歳!?」キュートな笑顔がかわいい現在の姫さん（13枚目/全15枚） 職場でのいじめに「絶対にやめるもんか」 白髪染めをしていたころ、夫と ── 地