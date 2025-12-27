お笑いタレントのキンタロー。がものまねショットを披露し、話題だ。２７日までにインスタグラムで「Ｍ−１グランプリ２０２５の時の上戸彩さん今年も上戸彩さんが美しすぎる」と書き始めると、上戸彩のものまねをした姿を公開。「毎年勝手に使命感にかられてやっているＭ１の上戸彩さんのものまねネックレスがどうしてもなかったので肌に直接描きましたはやくやらなければ！ものまねは鮮度命！！Ｍ−１グランプリ２