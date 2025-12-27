第104回全国高校サッカー選手権大会 注目選手紹介 GK＆DF編12月28日から始まる第104回全国高校サッカー選手権大会。今年はどんな選手が注目されるのか楽しみだ。育成年代のサッカーを長年取材してきているフリーライターの土屋雅史氏、森田将義氏のふたりに、おすすめのGKとDF９人を挙げてもらった。青森山田のGK松田駿photo by Morita Masayoshi松田駿まつだ・しゅん（GK／３年／青森山田・青森県／185cm、73kg）「正木昌宣