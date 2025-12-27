今季がアーセナルのシーズンにならなければ、いったいいつになるというのか──。ミケル・アルテタ監督が統率するガナーズは４シーズン連続で、プレミアリーグのタイトル争いを演じている。最後に優勝したのは2003-04シーズン。アーセン・ベンゲルが指揮を執り、ティエリ・アンリが得点王に輝き、無敗優勝を飾って"The invincibles"（無敵のチーム）と呼ばれた頃だ。過去３シーズン、そこから19年ぶり、20年ぶり、21年ぶりの栄