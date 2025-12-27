９月末に閉園した札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の無許可開発事件を巡り、運営会社「サクセス観光」は２６日、違法建築を約３０棟に減らしたことを明らかにした。市が９月に行った調査では１２２棟が確認されていた。同社の代理人弁護士によると、仮設トイレなど多くを撤去し、「約３０棟にまで減らした」という。ただ、大型動物の獣舎は残っており、代理人弁護士は「動物の福祉に配慮しながら撤去を進めた