レビット米大統領報道官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米FOXニュースは26日、レビット大統領報道官が妊娠しており、来年5月に第2子となる女児を出産する予定だと報じた。ホワイトハウス高官の話として、レビット氏は今後も報道官の職務を続ける予定としており、初めての「妊娠中の大統領報道官」だという。レビット氏はFOXニュースの取材に「トランプ大統領やワイルズ大統領首席補佐官の支援に感謝している」と述べた。