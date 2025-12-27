【ニューヨーク＝木瀬武】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前営業日比２０・１９ドル安の４万８７１０・９７ドルとなり、６営業日ぶりに下落した。ダウ平均株価は最高値圏で推移しており、利益確定の売りが先行した。クリスマス休暇で投資家の売買も限定的のため、全体的に小幅な値動きにとどまった。ＩＴ企業が多いナスダック総合指数の終値は２０・２１ポイント安の２万３５９３・１０だっ