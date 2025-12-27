初の東京ドーム公演、史上最大規模のアリーナツアー開催、さらには紅白歌合戦出場と、2025年大躍進のFRUITS ZIPPER。彼女たちの新春特番『FRUITS ZIPPERのはちゃめちゃファクトリー』が、2026年1月2日（金）に放送されることが決定した。「原宿から世界へ」をコンセプトに、“KAWAII”を発信し大躍進を続けるFRUITS ZIPPER。同番組は、2026年もさらなる飛躍をするために、さまざまなことを学びながらFRUITS ZIPPERをグループとして