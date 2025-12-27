FRUITS ZIPPERの新春特番『FRUITS ZIPPERのはちゃめちゃファクトリー』（テレビ朝日系）が、2026年1月2日23時30分から放送される。 （関連：【画像あり】新春特番『FRUITS ZIPPERのはちゃめちゃファクトリー』FRUITS ZIPPER＆出演者らの集合ショット） 本番組は、2026年もさらなる飛躍をするために様々なことを学びながら、FRUITS ZIPPERをグループとしても個人としてもアップデートし大きく育てて