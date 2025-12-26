吉田カバンが展開する「ポーター（PORTER）」が、兵庫県・神戸三宮に新たなコンセプトストア「PORTER KOBE」を1月10日にオープンする。【画像をもっと見る】同店舗はホテルのロビーやライブラリーをイメージし、モルタルや大理石、ラタンなど多様な素材を使用。店頭では、PORTER STORE限定アイテムに加え、一部の店舗で展開しているコラボレーションアイテムや、世界各地から厳選したセレクトアイテムを揃える。オープン時に