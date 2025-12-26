「ヴァンズ（Vans）」が、日本初上陸となる「Waffle Shop」を数量限定で展開するポップアップストア「Vans Store Shibuya PARCO」を​渋谷PARCOにオープンする。期間は2026年1月9日から5月31日まで。なお、Waffle Shopを取り扱うのは全世界2店目となる。【画像をもっと見る】Waffle Shopは、2025年4月にアメリカ・ニューヨークの五番街店で初登場。古着をアップサイクルして製作したボディに​アーカイヴデザインを