「ディオール（DIOR）」が、幹細胞研究発想のスキンケアシリーズ「ディオール カプチュール」から、濃密なハリを叶える目元用美容液「ディオール カプチュール プロ コラジェンショット」（15mL 1万2980円）を2026年1月1日に発売する。ヴィジュアルにディオール ビューティー アンバサダーの俳優 吉沢亮が登場。目元印象や新美容液について語った。【画像をも