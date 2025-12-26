フリーランスでホールセールおよびPRエージェンシー業務を行う宮田耕介が、新たなショールーム「ル・ルー（Le Loup）」を立ち上げた。【画像をもっと見る】宮田は、1993年生まれ。国内外ブランドを取り扱うディストリビューター PRエージェンシーで経験を積み2023年に独立した。現在は国内外ブランドのホールセールやPRエージェンシー業務、撮影、ブランドディレクションを手掛けている。新ショールーム ル・ルーは、日本と