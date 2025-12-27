2026年1月1日（木・祝）夕方4時30分から日本テレビ系で放送予定の「笑点 お正月スペシャル2026」。新年らしく「初春口上」にはじまり、「あの大喜利をもう一度」、「春風亭昇太＆立川志の輔2人旅」、「演芸コーナー」、正月恒例「東西対抗大喜利」と、「笑点」らしさ満載の新春スペシャルで日本全国に初笑いをお届けする。「あの大喜利をもう一度」では、2026年で放送60周年を迎える「笑点」の長い歴史の中でたくさんの大喜利をし