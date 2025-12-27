本日12月26日（土）よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「嗚呼!!みんなの動物園」は、番組初となる4時間スペシャル！スペシャルにふさわしい大型企画として、相葉雅紀と長嶋一茂が茨城県の動物保護施設に出向き、合同ボランティアに取り組む様子を放送。また、動物好きで有名な木村カエラ、ヒロミも超強力な助っ人として参加し、相葉＆カエラペアはトリミングを、一茂＆ヒロミペアは散歩を通して、施設の保護犬たちを喜ばせる