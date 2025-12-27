日本テレビの週末の朝を支える「シューイチ」を、元旦にも放送！1月1日（木・祝）あさ6時00分〜8時00分「新春シューイチSP 2026」として放送する。めでたい初日の出中継から、年末年始の幅広いジャンルの「今知るべき」ニュースまで盛りだくさんの2時間。見れば得する!? ニッポンの今を、明るく・楽しくお届け！■初日の出生中継で「空中ダイヤモンド富士」をお届け！毎年恒例！ヘリ中継で富士山から初日の出中継。「空中ダイヤモ