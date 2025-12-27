2026年のWBCに出場するメンバー8人と背番号が26日、先行して発表されました。現在の所属球団と同じ背番号だったのは松井裕樹選手、大勢投手、平良海馬投手、石井大智投手の4選手、エンゼルスでは16番の菊池雄星投手が西武時代にもつけていた17番、ドジャースでは17番の大谷翔平選手は前回大会も使用していた16番となっています。また、日本ハムでは17番の伊藤大海投手は14番、ロッテで16番の種市篤暉投手は26番と発表されました。