フリーアナウンサーの石井亮次と、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」によるフジテレビの人気特番「サンド・石井のタイマン旅」の第6弾が29日午前8時14分から放送される。今回は「〜名古屋頂上決戦〜」と題し、サンドウィッチマンチームに対し、石井が助っ人として「中川家」礼二を迎え、名古屋を舞台に熾烈なバトルを繰り広げる。旅は、石井がMCを務めるTBS系「ゴゴスマ」の生放送を終えたCBCテレビ前からスタート。一行はまず名