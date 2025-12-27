◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第87回大会以来の総合優勝を狙う早稲田大学。今大会で95回目の出場となる伝統校は、これまで数々の記録を打ち立て、エンジの襷をつないできました。1区の早稲田大学最高記録は、1994年の70回大会で渡辺康幸さん（当時2年）が記録した1時間01分13秒です。これは全体でも歴代5位タイの記録であり、大学記録を31年間守っています。渡辺さんは71回大会では2区で区間新