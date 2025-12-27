家族が好きな料理と、作る側が好きな料理は必ずしも一致しません。特に揚げ物は、準備から掃除までの工程を考えると、いくら美味しくてもつい躊躇してしまいますよね。今回は、家事に奮闘する友人が興味深いエピソードを聞かせてくれました。 揚げ物デーに潜む憂鬱 我が家は、夫も子どもたちも大の揚げ物好き。リクエストに応えて週に一度は唐揚げや天ぷらが食卓に並びます。 ジュワッと揚がる音と香りは幸せその